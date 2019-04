PAGELLE PRIMO TEMPO ATALANTA FIORENTINA / Inizio folgorante per i viola, in vantaggio già dopo 3' grazie al gol di Muriel su perfetto assist di Chiesa. Il colombiano fulmina Gollini in uscita, riaccendendo immediatamente le speranze di accesso alla finale di Coppa Italia per la Fiorentina, dopo il 3-3 dell'andata. La squadra di Gasperini, però, dopo un inizio traballante riesce a prendere le misure agli ospiti, salendo in cattedra sul piano del gioco trascinata dal solito Ilicic. Lo sloveno realizza il rigore causato da Ceccherini per fallo in area ai danni di Gomez.

ATALANTA

Gollini 6,5 -

Masiello 5 -

Djimsiti 6 -

Palomino 5,5 -

Castagne 6,5 -

Freuler 5,5 -

De Roon 5,5 -

Gosens 6 -

Gomez 6 -

Ilicic 7 -

Zapata 6 -

All.

Gasperini 6 -

FIORENTINA

Lafont 6 -

Milenkovic 6 -

Pezzella 6 -

Ceccherini 5 -

Biraghi 5,5 -

Benassi 6 -

Veretout 5,5 -

Gerson 5,5 -

Chiesa 6,5 -

Muriel 7 -

Mirallas 5 -

All. Montella 6 -

Arbitro: Calvarese 6 -

TABELLINO

Atalanta-Fiorentina 1-1

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Masiello, Djimsiti, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disp.: Mancini, Reca, Ibanez, Del Prato, Pessina, Pasalic, Kulusevski, Colpani, Barrow, Piccoli, Rossi, Berisha. All.: Gasperini.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Muriel, Mirallas. A disp.: Vitor Hugo, Laurini, Hancko, Dabo, Norgaard, Beloko, Simeone, Edimilson Fernandes, Graiciar, Vlahovic, Ghidotti, Brancolini. All.: Montella.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (Sez. di Teramo)

Marcatori: 3' Muriel (F), 14' Ilicic (A) (rig.)

Ammoniti: 16' Ceccherini (F)

Espulsi:

