CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO MALDINI LEONARDO / Il confronto di quest'oggi in casa Milan tra Leonardo, Maldini, Gattuso e la squadra è servito da sprone per un finale di stagione che dovrà portare i rossoneri in Champions.

Un traguardo da non fallire altrimenti la prossima stagione potrebbe partire con molti volti nuovi: a rischiare, infatti, non ci sarebbe soltanto Gattuso ma anche la dirigenza, come riferisce 'Sky Sport'. Un eventuale fallimento metterebbe sul banco degli imputati non soltanto l'allenatore, che a quel punto difficilmente sarebbe riconfermato, ma anche la dirigenza protagonista delle scelte di mercato. Così senza quarto posto la proprietà potrebbe varare una vera e propria rivoluzione e senza gli introiti Champions cambierebbero anche i piani del club.