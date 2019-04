CALCIOMERCATO INTER AUSILIO ATALANTA FIORENTINA / Settimana di Coppa Italia, ovviamente in chiave mercato, per Piero Ausilio. Dopo Milan-Lazio, il ds dell'Inter sta guardando stasera dal vivo Atalanta-Fiorentina, la seconda semifinale di ritorno. In campo diversi calciatori presenti da tempo sul suo taccuino e obiettivi più o meno concreti in vista del prossimo calciomercato estivo.

Tra le file degli orobici si può fare in primis il nome di Duvan, tra i candidati all'eredità di Icardi. Stimati dal direttore sportivo sono poi anche il centrale(che però è in panchina), i terzini Timothy Castagne , infine Josip. Tra quelle viola sicuramente Federico, 'sogno' dei nerazzurri, ma pure il registae gli exche potrebbero far tanto comodo per la lista Figc e Uefa.