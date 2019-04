CALCIOMERCATO JUVENTUS LUKAKU / Non solo futuro nell'intervista rilasciata da Romelu Lukaku a 'Sky Sport'. Durante la lunga chiacchierata l'attaccante belga ha infatti raccontato un retroscena risalente al 2014. "Quando scelsi di lasciare il Chelsea a titolo definitivo ho avuto l'opportunità di andare alla Juventus. Ma non so perché, non me la sono sentita, qualcosa non mi convinceva.

E il giorno dopo Conte lasciò la Juve. E quindi pensai: 'Grazie a Dio che non sono andato'. Nonostante io creda chesia un grande allenatore decisi di andare all'Everton. È stata una buona scelta". Dato in partenza dal, l'ex Chelsea ha ammesso di sognare di giocare in Italia un giorno e il suo nome è finito sul taccuino dell'per un eventuale dopo