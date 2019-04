CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA ZANIOLO / Il Napoli starebbe cercando rinforzi sul mercato in vista della prossima stagione. Una pista che potrebbe incredibilmente scaldarsi potrebbe portare a Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Il Roma', Il tecnico Carlo Ancelotti sarebbe un grandissimo estimatore del giovane gioiellino dei capitolini e sarebbe pronto a sfruttare qualsiasi spiraglio per portarlo all'ombra del Vesuvio.

La pista risulta al momento decisamente difficile ma diverrebbe più percorribile in caso di mancato accesso della Roma in Champions League. L'eventuale operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 50 milioni di euro. In caso di fumata nera per l'ex Inter, i partenopei potrebbero virare su altri profili. Tra questi ci sarebbero Gedsone Renato

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui