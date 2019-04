CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN NAPOLI JAMES RODRIGUEZ REAL MADRID / James Rodriguez chiede certezza per quanto riguarda il proprio futuro. Il fantasista del Bayern Monaco non sarà riscattato dai tedeschi e tornerà al Real Madrid, club proprietario del cartellino. Il suo futuro però appare ancora tutto da scrivere. L'attaccante vorrebbe giocarsi le sue carte al Santiago Bernabeu e tornare a giocare assieme ai suoi amici Benzema e Marcelo.

Chi non sembrerebbe essere dello stesso avviso è, il quale non considera il colombiano funzionale al suo gioco.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato da 'Elconfidencial.com', questa incertezza riguardante il suo futuro starebbe rendendo piuttosto nervoso il calciatore, il quale anche in campo si è dimostrato poco lucido in alcuni frangenti e visibilmente poco tranquillo. In caso di impossibilità di permanenza a Madrid, il classe '91 potrebbe approdare anche in Serie A. Grazie al buon rapporto con l'agente tra gli altri di Cristiano Ronaldo, Mendez, il calciatore potrebbe vestire la maglia della Juventus. Da non scartare infine anche le ipotesi Milan e Napoli, entrambe alla ricerca di un profilo di qualità sulla trequarti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui