CALCIOMERCATO INTER MANCHESTER UNITED SANCHEZ / Alexis Sanchez dovrà decidere presto il proprio futuro. L'attaccante del Manchester United non sta disputando una stagione memorabile, complici anche diversi infortuni che ne hanno inevitabilmente caratterizzato il rendimento. In estate il cileno potrebbe lasciare il proprio club ma per farlo dovrà decurtarsi il ricchissimo stipendio attualmente percepito (più di 20 milioni di euro netti annui).

Secondo il portale britannico 'independent.co.uk' l'unico club realmente interessato alle sue prestazioni sarebbe l'Inter, accostato anche al collega Valencia . Per approdare a Milano però Sanchez dovrebbe decurtarsi sostanzialmente l'ingaggio.

