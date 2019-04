CALCIOMERCATO UMTITI BARCELLONA JUVENTUS / Nonostante un contratto fino al 2023, il profilo di Samuel Umtiti è stato accostato a diversi club in questi giorni, Juventus compresa.

Il centrale difensivo delnon sta mettendo in bacheca una stagione memorabile, complice anche il problema al ginocchio che lo ha tenuto per diverso tempo lontano dal campo. Secondo quanto riferito dal portale francese 'leparisien.fr' il francese non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la squadra catalana: per questo motivo avrebbe informato il club di non ascoltare offerte da parte di altre società.

