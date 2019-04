CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / "Abbiamo tanti giocatori per far cassa: Isco è un calciatore importante e mi piace, ma vedremo cosa accadrà". Le recenti dichiarazioni di Zinedine Zidane sono perfette per riassumere la situazione di Isco: il malagueno, dopo essere stato un separato in casa durante tutta la gestione Solari, è tornato ad essere protagonista grazie al tecnico francese, che nutre per lui una profonda stima e sta cercando in tutti i modi di recuperarlo per la prossima stagione.

Eppure, il gradimento dell'allenatore non sembra essere sufficiente per garantirgli la permanenza al Bernabeu: secondo quanto rivelato oggi da 'AS', il talento di Arroyo de la Miel sarebbe nella lista nera della dirigenza per i suoi atteggiamenti di questa stagione.

L'idea è venderlo per finanziare le necessarie spese di calciomercato per la prossima estate, una volontà che incontrerebbe i desideri della Juventus.

Fabio Paratici segue il calciatore da anni e la Vecchia Signora, insieme al Manchester City, è tra le squadre interessate alle sue prestazioni. L'operazione non sarebbe certo economica (a Madrid parlando di richieste vicine agli 80 milioni), ma il problema principale, in questo momento, è un altro: Isco non vuole più andarsene. Con un contratto fino al 2022 e un figlio in arrivo, il talentuoso blanco preferisce restare a Madrid e continuare a lavorare con Zidane, insieme al quale ha fatto grandissime cose. Niente addio, quindi? Non è detto: Florentino potrebbe convincere il suo allenatore a favorire la cessione, perchè Isco non accetterebbe un'altra stagione da comprimario. Futuro ancora da scrivere, quindi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui