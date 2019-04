JUVENTUS INTERVISTA CANCELO ALLEGRI / Joao Cancelo si racconta ai microfoni di 'DAZN'. Il terzino portoghese ha concesso una lunga intervista analizzando la sua prima stagione da bianconero: "Quest’anno ho imparato tantissimo, con grandi persone, grandi amici e anche grandi professionisti. Voglio continuare nella Juventus, continuare a scrivere il mio futuro qui".



CRESCITA - "Sono migliorato molto in un anno qui, in tanti aspetti. Quando ti alleni con i migliori, automaticamente anche tu migliori. Quando ti alleni con giocatori come Douglas, Ronaldo, Dybala, Alex Sandro, ma anche Bonucci e Chiellini migliori anche gli aspetti in cui sei più carente. Io voglio migliorare tanto e diventare uno dei migliori. Quello che all’inizio mi impressionò di più nei miei primi giorni qui fu Pjanic, è un giocatore molto intelligente, ancor prima di ricevere palla, sa già cosa fare e all’inizio mi colpì. E’ davvero un grande giocatore".



FIORENTINA - "Senza dubbio nei primi 30 minuti contro la Fiorentina l’eliminazione dalla Champions ha pesato.

La squadra era un pochino tesa, abbiamo preso il controllo del gioco solo dopo 30 minuti, abbiamo concesso troppi contropiedi alla Fiorentina, ma poi siamo riusciti a vincere e a conquistare lo Scudetto, che era il nostro obiettivo".- "Quando arrivai in Italia fu un cambiamento radicale per me, arrivavo dalla Spagna dove si predilige la tecnica, mentre qui la tattica è una parte davvero fondamentale, Spalletti mi ha aiutato molto, anche nell’apprendere concetti difensivi, gli sono grato. Per me i 6 mesi all’Inter sono stati molto importanti, mi hanno permesso di venire alla Juventus, il club migliore d’Italia, con mister Allegri, uno dei migliori del mondo, una grande persona, da cui devo ancora imparare tanto".- "Senza dubbio il terzino che ammiro di più è Dani Alves, lo seguo da quando ho iniziato a giocare a calcio, lo seguo fin dai tempi in cui giocava nel Siviglia. Ha scritto la storia del calcio mondiale e quando si ritirerà, diventerà sicuramente una leggenda".- "Cristiano è questo: lavoro, talento e dedizione e questo lo rende uno dei migliori di sempre. Non a caso ha vinto 5 palloni d’oro, ci è riuscito grazie a tutto al lavoro, al talento e all’impegno che mette in tutto quello che fa. E’ un grandissimo atleta e professionista, noi più giovani dobbiamo imparare da lui".- " Il Like su Allegri Out? Ne ho sentito parlare, ma sinceramente io non c’entro nulla , non avrebbe alcun senso da parte mia fare una cosa del genere. Mister Allegri è tra i migliori al mondo, ho sempre parlato bene di lui, delle sue qualità da allenatore. Ha vinto tantissimo alla Juve e ha vinto al Milan, mettere un like del genere non avrebbe alcun senso. Sono notizie false di chi vuole creare polemica tra me e l’allenatore. Apprezzo moltissimo Allegri, è una grande persona e di quello che sono oggi, molto lo devo a lui".