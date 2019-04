CALCIOMERCATO FIORENTINA PARKER BABEL / Il futuro di Ryan Babel potrebbe essere lontano dal Fulham. L'olandese è infatti uno dei pezzi pregiati dei 'Cottagers', ormai retrocessi in Championship. Tante sono le occasioni che si presentano da Londra e Babel è proprio una di queste.

Cercato in passato anche dalla, non è detto che i viola tentino nuovamente il colpo in estate.

Intanto del futuro di Babel ha parlato anche Scott Parker, manager del Fulham: "Capisco perfettamente la sua situazione, perché l'ho provata anche io da calciatore. Per noi è stato un giocatore fantastico. Avere in rosa un giocatore come lui è sicuramente un vantaggio e sarebbe utilissimo alla squadra nella prossima stagione, ma comprendo il suo stato d'animo. Per questo non gli impedirò di andarsene e non lo tratterrò qui contro la sua volontà".

