MILAN CALABRIA / ORE 16.40 - Ecco il comunicato ufficiale del Milan in merito all'infortunio di Davide Calabria: "Il giocatore ha subito un trauma contusivo diretto della gamba sinistra.Gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti in data odierna hanno evidenziato una frattura composta del perone sinistro.

Un nuovo controllo radiologico è previsto tra un mese".

ORE 16 - Brutta notizia in casa Milan. Davide Calabria, uscito ieri per infortunio contro la Lazio, avrebbe accusato la frattura del perone. Lo riporta 'Sky Sport', che sottolinea come per il terzino nato a Brescia si prevedano due mesi di stop. Per lui dunque stagione finita: l'infortunio è una brutta notizia anche per Gigi Di Biagio, visto che è probabile che il giocatore possa saltare l'Europeo under 21.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui