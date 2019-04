MILAN CALABRIA / Brutta notizia in casa Milan. Davide Calabria, uscito ieri per infortunio contro la Lazio, avrebbe accusato la frattura del perone.

Lo riporta 'Sky Sport', che sottolinea come per il terzino nato a Brescia si prevedano due mesi di stop. Per lui dunque stagione finita: l'infortunio è una brutta notizia anche per Gigi, visto che è probabile che il giocatore possa saltare l'Europeo under 21.