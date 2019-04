CHELSEA ZOUMA EVERTON / Dopo una stagione positiva all'Everton e che si avvia ormai alla conclusione, Kurt Zouma potrebbe tornare a vestire la maglia del Chelsea.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il difensore francese, che ha ritrovato la maglia della nazionale, ha conquistato tutti a Liverpool e i 'Toffees' sarebbero pronti a formulare un'offerta per acquistarlo a titolo definitivo. Come riporta il 'Sun', l'affare dipende però dall'eventuale blocco di mercato per i 'Blues'. Nel caso in cui i londinesi non abbiano la possibilità di fare acquisti, difficilmente venderebbero il difensore, che tanto bene ha fatto in questa stagione.