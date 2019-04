Calciomercato Napoli, Insigne al Liverpool: l'annuncio di Klopp

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE LIVERPOOL KLOPP / Si è aperto al Napoli il caso Lorenzo Insigne, con l'attaccante azzurro che sembra vicino all'addio al termine della stagione.

Diverse le big segnalate sull'attaccante di Frattamaggiore, tra queste il. Jurgenperò, in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato dei Reds con l'di domani sera, ha spiegato: "Insigne? Non lo prenderemo. E' un ottimo giocatore, ma ha un lungo contratto con il Napoli, non ci proveremo neanche".