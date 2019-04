SONDAGGIO CM.IT - Milan, testa a testa per il dopo Gattuso

SONDAGGIO CM.IT CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO CONTE SARRI / Gennaro Gattuso è tornato di nuovo in bilico, dopo la sconfitta che ieri sera ha sancito l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Il calabrese deve ora concentrare tutte le sue energie nella conquista della Champions League, che potrebbe comunque non bastare per garantirgli la riconferma.

