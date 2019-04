CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU / Per Rino Gattuso è un elemento praticamente indispensabile, ma la stagione in maglia rossonera di Hakan Calhanoglu non può dirsi particolarmente positiva. Il turco raramente ha brillato offrendo prestazioni convincenti e il suo futuro in maglia rossonera appare un'incognita. La sua permanenza a Milano non è affatto scontata: nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta importante, il Milan potrebbe anche pensare di cederlo.

Intanto dalla Turchia affermano come i rossoneri avrebbero già stabilito il prezzo del giocatore: 30 milioni di euro. Lo riporta 'Fanatik', che sottolinea come sul centrocampista sia particolarmente vivo l'interesse di due club inglesi. West Ham e Leicester City starebbero infatti pensando all'acquisto del giocatore turco.

