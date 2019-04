Milan, Leonardo e Maldini a confronto con Gattuso

MILAN LEONARDO MALDINI GATTUSO / L'eliminazione dalla Coppa Italia ha lasciato il segno in casa Milan. I rossoneri, battuti in casa 1-0 dalla Lazio, hanno visto scivolare via l'obiettivo della finale e ora devono assolutamente conquistare il quarto posto e la qualificazione in Champions League per salvare la stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La posizione del tecnicoè nuovamente a rischio e serve una reazione nel prossimo match di campionato con il, stamattina, si sono recati a Milanello per confrontarsi con la squadra e cercare di incoraggiarla. Clima disteso, come riportato da 'Sport Mediaset', ma la gara con i granata non può essere fallita.