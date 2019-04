NAPOLI INFORTUNIO CHIRICHES OPERAZIONE / Annata ancora una volta sfortunata per Vlad Chiriches, uscito anzitempo contro l'Atalanta per un nuovo infortunio.

Nella giornata di oggi iltramite un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso note le condizioni del rumeno: "Terapie per Chiriches che nella prossima settimana verrà operato per la stabilizzazione della spalla". Ancora un intervento quindi per l'ex Tottenham che non trova pace dal punto di vista fisico.