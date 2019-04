CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA CHIESA ZANIOLO / Lunga intervista a 'Sky Sport' di Paulo Dybala, che racconta la sua esperienza alla Juventus e più in generale in Italia. "Arrivare qui dall'Argentina non è stato semplice - spiega - A 22 anni mi dicevano ancora frasi del tipo 'è giovane', ma a quell'età non lo sei più tanto.

Sono cresciuto molto da allora, le esperienze fatte mi fanno vedere le cose in un altro modo, dentro e fuori dal campo". La 'Joya' consiglia poi i bianconeri su due acquisti da fare assolutamente: "Saltare l'uomo nel calcio è la cosa più bella. In Italia però funziona diversamente, e a partenon ci sono giocatori con queste caratteristiche".