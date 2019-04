CALCIOMERCATO JUVENTUS DIFESA UMTITI SAVIC VARANE / La Juventus inizia a pensare con forza alla prossima finestra di calciomercato. I bianconeri puntano a rinforzare soprattutto la difesa che necessita di un rinnovamento. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto della situazione evidenziando un paio di alternative. Il piano A prevede lo slittamento di Emre Can in difesa ed in questo caso si punterebbe ad uno tra Savic ed Umtiti. Due forti centrali di Liga con una valutazione che si aggira sui 35 milioni di euro.

In particolare il centrale del Barça sembra retrocesso nelle gerarchie di Valverde e potrebbe partire in caso di arrivo di De Ligt. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il piano B senza Emre Can difensore prevede l'acquisto di un centrale con valutazione più alta. I nomi in tal senso sarebbero quelli di Raphael Varane del Real e Ruben Dias del Benfica, con De Ligt ormai indirizzato verso il Barcellona. L'ultima spiaggia porta all'arrivo anticipato dell'argentino Romero dal Genoa.

