LEGA SERIE A RAZZISMO / Negli ultimi giorni il tema del razzismo ha preso il sopravvento nel mondo del calcio italiano. Una situazione insostenibile che ha portato la Lega Serie A a diramare un comunicato in merito alla questione: "La Lega Serie A condanna con fermezza gli episodi di razzismo accaduti in questi ultimi giorni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Lo sport deve esaltare il rispetto, l'inclusione e lo stare insieme in armonia, valori che sono alla base delle iniziative sociali promosse da sempre dalla Lega Serie A. Non è accettabile dover sentire nei nostri stadi aggressioni verbali di intolleranza e come fatto in passato, ad esempio con le modifiche apportate al codice di Giustizia Sportiva grazie al lavoro di Lega Serie A e Figc, faremo quanto in nostro potere per contrastare simili accadimenti. Auspichiamo altresì la massima collaborazione da parte delle Forze dell'Ordine per individuare e punire i responsabili che con le loro azioni offuscano l'immagine del nostro mondo".