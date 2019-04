CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON PSG / Colpo di scena nel futuro di Gianluigi Buffon. L'ex portierone della Juventus non è più sicuro della sua permanenza a Parigi ed il rinnovo contrattuale con il PSG sembra complicarsi. Stando a quanto rivelato da 'Sportmediaset', potrebbero riaprirsi le porte della Juve ma con un altro ruolo. La prossima settimana, infatti, il suo procuratore Silvano Martina volerà in Francia per sondare la volontà dei parigini riguardo il suo assistito, spesso criticato dalla stampa che gli ha più volte preferito Areola.

Buffon si trova ora ad un bivio: da un lato la sua ferrea volontà di continuare a giocare ad alti livelli sognando la Champions, e dall'altra la possibilità di un percorso dirigenziale da compiere proprio con la sua Juventus e che gli era stato già prospettato al momento del suo addio da Andrea. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Sotto la Tour Eiffel stanno valutando il da farsi dopo un anno di alti e bassi. All'orizzonte c'è anche l'ingombrante ombra di De Gea che in caso di arrivo al PSG chiuderebbe di fatto le porte a Buffon. Senza rinnovo l'ex portiere della nazionale appenderà i guantoni al chiodo e potrebbe intraprendere sin da subito un percorso dirigenziale. La Juventus lo aspetta con un ruolo in società tutto per lui. Se non sarà a giugno al massimo sarà nell'estate del 2020.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui