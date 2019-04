CALCIOMERCATO ROMA CONTE / La Roma cerca un nuovo allenatore per guidare la squadra nella prossima stagione. Un profilo internazionale per riportare i giallorossi ai vertici del calcio italiano dopo un'annata estremamente complicata. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto della situazione sottolineando come l’amministratore delegato capitolino Guido Fienga abbia incontrato più volte Antonio Conte per illustrargli il progetto giallorosso. Il tecnico leccese si è mostrato piuttosto interessato ma ancora non ha dato una risposta.

La concorrenza sull'ex bianconero non manca conedinteressate che rimangono alla finestra. Il nodo prinicpale da sciogliere per portare Conte a Roma è legato all'ingaggio di circa 9 milioni a stagione, cifra che i giallorossi non possono raggiungere. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Le chance in questo senso potrebbero salire se la compagine capitolina dovesse diventare l'interlocutrice principale. Intanto, un altro elemento fondamentale potrebbe essere Petrachi, possibile nuovo ds della Roma per il prossimo anno e grande amico dello stesso Conte.

