Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 34a giornata

FANTACALCIO SERIE A 34A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / Lo scudetto è stato assegnato, ora le attenzioni in Serie A sono puntate sulla lotta Champions e su quella salvezza. Sabato si comincia con un match importante come Bologna-Empoli (ore 15.00) e proseguirà con Roma-Cagliari (ore 18.00) e Inter-Juventus (ore 20.30). Domenica occhi puntati su Spal-Genoa, Sampdoria-Lazio e Torino-Milan. La giornata di campionato e di conseguenza del fantacalcio andrà in archivio lunedì con ben due match Atalanta-Udinese (ore 19.00) e Fiorentina-Sassuolo (ore 21.00). Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 34a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 34a giornata

Bologna-Empoli sabato ore 15

⚡Hot: Orsolini è in splendida forma così come Palacio. Occhio a Caputo

⛔Not: Non scommettete su Nikolaou

⚽Sorpresa: Soriano potrebbe centrare il più 3 a sorpresa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Empoli (5-3-2): Dragowski; Veseli, Nikolaou, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Acquah, Pasqual; Krunic, Caputo.

Roma-Cagliari sabato ore 18

⚡Hot: Insistete sui centravanti Dzeko e Pavoletti. Bene Manolas ed ElSha

⛔Not: Stavolta Pisacane non fa per voi

⚽Sorpresa: E se Florenzi dovesse trovare un bonus?

Roma (4-4-2): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Under; Nzonzi, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko, Schick.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Pisacane, Klavan, Ceppitelli, Padoin; Barella, Cigarini, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti.

Inter-Juventus sabato ore 20:30

⚡Hot: Brozovic e Pjanic sono i motori del centrocampo. Giusto puntare su Cuadrado

⛔Not: Vecino non convince

⚽Sorpresa: la Juventus fronteggia la sua bestia nera: Mauro Icardi, sarà gol?

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi.

Frosinone-Napoli domenica ore 12:30

⚡Hot: Callejon è uomo da trasferta.

Ok scommettere su Pinamonti⛔Not: Sicuri di voler puntare sulla difesa del Frosinone?⚽Sorpresa: Malcuit ha fatto vedere qualche lampo di grande qualitàSportiello; Ariaudo, Goldaniga, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello Valzania, Beghetto; Ciofani, Pinamonti.Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens.

Chievo-Parma domenica ore 15

⚡Hot: Vignato può continuare a sorprendere se qualcuno dovesse averlo acquistato. Bruno Alves certezza

⛔Not: Gazzola va a fasi alterne

⚽Sorpresa: E' giunta l'ora del ritorno al gol di Fabio Ceravolo?

Chievo (4-4-2): Semper; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj, Vignato; Meggiorini, Stepinski.

Parma (3-5-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Di Marco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Ceravolo.

Spal-Genoa domenica ore 15.00

⚡Hot: Floccari è l'uomo del momento! Kurtic una certezza! Ok Pandev!

⛔Not: Lasciate fuori Radovanovic, non porterà bonus

⚽Sorpresa: Ancora lui! Antenucci, ancora dalla panchina!

SPAL (3-5-2): Viviano; Felipe, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Floccari, Petagna.

Genoa (3-5-2): Radu; Zukanovic, Romero, Criscito; Pereira, Lerager, Radovanovic, Bessa, Lazovic; Pandev, Kouamé.

Sampdoria-Lazio domenica ore 18.00

⚡Hot: Quagliarella per il riscatto! Sì a Correa e Andersen!

⛔Not: Non fidatevi di Luiz Felipe

⚽Sorpresa: Caicedo può incidere e dar peso all'attacco biancoceleste

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Filipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Luis Alberto, Badelj, Parolo, Lulic; Correa; Immobile.



Torino-Milan domenica ore 20.30

⚡Hot: Sirigu è insuperabile! Ansaldi e Suso promossi!

⛔Not: Calhanoglu potete lasciarlo fuori

⚽Sorpresa: Paquetà, i rossoneri si aggrappano alla sua classe

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Ola Aina, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer; Belotti.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Atalanta-Udinese lunedì ore 19.00

⚡Hot: Zapata per il classico gol dell'ex! Mancini e Mandragora per i bonus inattesi

⛔Not: De Maio può venir il mal di testa

⚽Sorpresa: Pussetto può essere l'uomo in più dei bianconeri

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Mancini, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Strygen-Larsen, Sandro, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.

Fiorentina-Sassuolo lunedì ore 21.00

⚡Hot: Chiesa non molla mai! Babacar sfida il suo passato per far male!

⛔Not: Victor Hugo non ci convince, lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Duncan può tirar fuori il coniglio dal cilindro

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Victor Hugo, Biraghi; Dabo,Veretout, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga.

