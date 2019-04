CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER LUKAKU / Il futuro di Romelu Lukaku sembra sempre più lontano dal Manchester United. Lo stesso agente del calciatore nelle scorse settimane aveva aperto anche ad un approdo in Serie A. Juventus ed Inter i club più spesso avvicinati al nome del centravanti del Belgio che è stato protagonista dell'ultima puntata de 'I Signori del Calcio', programma in onda su 'Sky'. Lukaku intervistato in esclusiva ha rivelato: "Giocare in Serie A è un sogno, sarebbe veramente un sogno.

Spero di poterci giocare prima o poi, anche se al momento sono concentrato sullo United e sull'obiettivo quarto posto".

IDOLO - "Il primo ricordo che ho riguardo il calcio è la finale di Coppa Uefa del 1998 tra Inter e Lazio. Quando vidi Ronaldo saltare il portiere in quel modo capì che se avessi voluto diventare un professionista avrei dovuto allenarmi molto duramente".

PREMIER - "La Premier League è sicuramente il campionato più competitivo. È molto difficile in Premier perché ogni partita è in bilico, soprattutto quest'anno. Ma da dieci anni è così anche in Liga, da quando il Real Madrid e il Barcellona hanno iniziato la loro battaglia. In Inghilterra è diventato così dopo la dominazione del Manchester United, quando ha vinto tre Premier League di fila nelle stagioni dal 2006 al 2009. In Inghilterra a volte hai un Club che domina, ma resta un campionato competitivo perché la prima può perdere contro l'ultima".

