CALCIOMERCATO MILAN RUDI GARCIA GATTUSO/ La sconfitta di ieri sera in semifinale di Coppa Italiapotrebbe costare cara a Gennaro Gattuso, allenatore del Milan. La sua squadra infatti, dopo aver raggiunto il terzo posto, dal 2-3 del derby di Milano con l'Inter è in netto calo tanto da trovarsi a pari punti con l'Atalanta in quarta posizione e fuori dalla Coppa Italia, obiettivo stagionale concreto soprattutto dopo l'uscita della Juventus per mano proprio degli orobici. Se Gattuso dovesse andarsene, anche gli scenari sul calciomercato potrebbero cambiare per il club rossonero. Soprattutto se, alla guida tecnica, venisse scelto Rudi Garcia, attuale tecnico dell'Olympique Marsiglia più volte accostato con insistenza alla panchina del Milan.

Calciomercato Milan, da Thauvin a Sanson: i possibili obiettivi dall'Olympique Marsiglia

Un eventuale arrivo di Rudi Garcia potrebbe essere seguito da alcuni colpi proprio dal Marsiglia. Il nome fatto più frequentemente nelle ultime settimane è quello di Florian Thauvin. Il classe 1993 è un campione del mondo con la Francia di Didier Deschamps e, in questa stagione, ha messo a segno 13 reti e 9 assist in 30 presenze in Ligue 1. Da non trascurare anche il suo rendimento nelle competizioni continentali dove, con appena 3 gettoni, ha siglato 2 gol e firmato un assist per i suoi compagni. Negli ultimi giorni anche il suo agente ha parlato di addio, soprattutto se la squadra francese non dovesse centrare la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Un altro nome caldo potrebbe essere quello di Morgan Sanson, centrocampista 24enne.

Calciomercato Milan, i possibili obiettivi di Rudi Garcia: due ex Roma nel mirino

Per il suo cartellino però, l'Olympique Marsiglia andrebbe a chiedere sui 30/35 milioni di euro, una cifra davvero alta, soprattutto se neanche il Milan dovesse raggiungere l'obiettivo del quarto posto. Sanson in questa stagione, nonostante la posizione arretrata, ha firmato 4 reti e 4 assist fra Ligue 1 ed Europa League. L'unico neo potrebbe essere quello della disciplina, l'interno transalpino ha infatti collezionato ben 8 ammonizioni in questa stagione.

Rudi Garcia però, potrebbe non guardare soltanto in casa dell'Olympique Marsiglia, e tornare su qualche obiettivo ai tempi della Roma, in particolare dell'ultima stagione in giallorosso, quella 2015/2016. In quell'annata, Garcia venne sostituito a gennaio da Luciano Spalletti dopo un inizio decisamente non esaltante e, nel mercato estivo precedente, portò a Trigoria Lucas Digne e Iago Falqué. Il primo, arrivato in prestito dal PSG, dopo l'esperienza all'Olimpico ha vestito la maglia del Barcellona per poi approdare al Goodison Park per difendere i colori dell'Everton. Quest'anno Digne sta giocando una super Premier League condita da ben 4 gol messi a segno, l'ultimo proprio contro lo United lo scorso weekend, e 4 assist. Dal punto di vista economico però, si tratterebbe di un'operazione decisamente complicata sia per le cifre che il club della Merseyside andrebbe a chiedere e sia per la durata del contratto del laterale sinistro francese, in scadenza nel 2023. Il secondo nome, quello dell'esterno offensivo del Torino, potrebbe essere una pedina importante in un eventuale scacchiere offensivo di Rudi Garcia al Milan. Quest'anno non è stato il migliore dell'ex Genoa e, al termine del campionato, potrebbe anche salutare lo Stadio Olimpico Grande Torino. Lo score di Iago Falqué in questa stagione è di 4 gol e 6 assist in Serie A, in calo rispetto ai numeri del 2017/2018, 12 marcature e 8 passaggi decisivi serviti ai compagni. Se Suso dovesse lasciare il Milan, Iago Falqué potrebbe diventare un nome importante per la corsia di destra, oppure per agire dietro alle punte con un ruolo da centrocampista avanzato.

