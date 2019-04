DIRETTA ATALANTA FIORENTINA FORMAZIONI / Dopo la vittoria della Lazio in casa del Milan, Atalanta-Fiorentina ci dirà quale sarà la seconda finalista di Coppa Italia. Spettacolare e ricca di gol, la gara di andata si è conclusa sul punteggio di 3-3 che mette in posizione di vantaggio la squadra bergamasca, reduce dalla vittoria in casa del Napoli.

In casa viola, ci si gioca invece l'ultima occasione per salvare una stagione deludente che ha portato anche alle dimissioni di Pioli e al ritorno di Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-FIORENTINA



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Mancini; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Ilicic. Allenatore: Gasperini.

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Mirallas, Gerson, Veretout, Benassi, Biraghi; Chiesa, Muriel. Allenatore Montella.

