CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN JUAN SFORZA ARGENTINA SUB 17 NEWELL'S OLD BOYS - L'Argentina ha conquistato il Sudamericano Sub 17 che si è disputato in Perù tra marzo e aprile. A guidare 'Los Pibes' di Pablo Aimar, il regista e capitano Juan Sforza. Un nome certamente non nuovo per chi ci segue.

Il 17enne centrocampista, che poco prima dell'inizio della competizione ha firmato il primo contratto da professionista col, si è messo in mostra riuscendo anche ad andare in gol. Prestazioni importanti che gli osservatori di segnalati in Sudamerica dalla nostra redazione , avranno annotato sul proprio taccuino. Il club di Rosario ha già fissato il prezzo: 4 milioni di euro, al netto di tasse e commissioni, più una percentuale sulla futura rivendita. Ad oggi nessun club ha mosso passi concreti per, ma il centrocampista continuerà ad essere monitorato con attenzione nei prossimi mesi in attesa dell'assalto definitivo.