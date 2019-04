PALERMO ARKUS NETWORK / Tempo di ribaltoni in casa Palermo. Dopo l'avvicendamento in panchina, con il ritorno di Delio Rossi al posto dell'esonerato Stellone, arriva l'ufficialità per il cambio di proprietà con la Arkus Network che ha trovato l'accordo per rilevare il club rosanero.

Di seguito il comunicato del club di Viale del Fante: "L'U.S.

Città di Palermo, nella persona di Daniela De Angeli, e Arkus Network Srl, nella persona del legale rappresentante Walter, comunicano che in data odierna tra le parti è stato sottoscritto l'accordo di closing finalizzato al trasferimento dell'intero pacchetto azionario (100%) del Palermo Football Club SPA e sue controllate, che verrà perfezionato nei prossimi giorni. Si ringraziano i dirigenti del club, professionisti e consulenti tutti che hanno contribuito al raggiungimento degli accordi.Seguirà una conferenza stampa in data da definire".