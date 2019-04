CALCIOMERCATO JUVENTUS VARANE REAL MADRID - Raphael Varane potrebbe lasciare il Real Madrid nella prossima sessione di calciomercato e sono molte le società europee pronte a fiondarsi sul difensore francese. In particolare, il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a riportarlo in patria, ma il Manchester United non molla la presa.

Nel frattempo, però, secondo 'Don Balon', sarebbe arrivata una proposta concreta sulla scrivania del presidente dei castigliani Florentino: lasi sarebbe detta disposta ad offrire 90 milioni di euro per il 26enne campione del Mondo in carica. I bianconeri hanno bisogno di innesti in difesa, non a caso si parla con insistenza anche didellae Rubendel, e il centrale transalpino andrebbe proprio a rinforzare il reparto portando esperienza e qualità. Appare, però, difficile pensare ad un investimento di questa portata per acquistare un difensore, una cifra di soli 10 milioni inferiore a quella spesa per portarea Torino nell'estate scorsa.