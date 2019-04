CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO GARCIA POCHETTINO / L'ambiente Milan si scaglia contro Gennaro Gattuso. I tifosi non hanno digerito l'eliminazione e la deludente prova contro la Lazio, che ha sancito l'uscita di scena dei rossoneri dalla Coppa Italia. Adesso rimane il quarto posto l'unico obiettivo perseguibile per Piatek e compagni, ma neanche l'accesso alla Champions darebbe comunque garanzie sulla conferma del tecnico calabrese sulla panchina del 'Diavolo'.

Per le ultime notizie sul calciomercato Clicca qui!

La posizione di Gattuso è infatti nuovamente in bilico, con l'Ad Gazidis e Leonardo che studiano una doppia soluzione per la prossima stagione. Oltre a Pochettino, in cima ai desideri dell'ex dirigente dell'Arsenal, sarebbero in risalita le quotazioni di Rudi Garcia come si legge sul 'Corriere dello Sport'. Rispetto l'argentino, l'ex tecnico della Roma avrebbe un ingaggio decisamente inferiore (circa 2 milioni di euro rispetto ai 12 che percepisce Pochettino al Tottenham dopo il rinnovo) e la sua avventura a Marsiglia potrebbe concludersi già al termine della stagione. Panchina caldissima a Milanello, le ultime cinque partite decideranno il futuro di Gattuso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui