Calciomercato Sampdoria, ecco l'offerta per Giampaolo

CALCIOMERCATO SAMPDORIA GIAMPAOLO ROMA RINNOVO CONTRATTO - Marco Giampaolo si è conquistato, a suon di ottime stagioni sulla panchina della Sampdoria e non solo, l'interesse della Roma per il futuro.

Il suo nome, infatti, è accostato al club giallorosso in vista della prossima stagione, insieme a quello di. Ma il suo futuro potrebbe ancora essere tinto di blucerchiato: l'attuale contratto è in scadenza nel 2020, ma il presidentesembra pronto ad offrire un prolungamento fino al 2022 al suo tecnico per trattenerlo ancora a Genova. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport'.