CALCIOMERCATO ROMA CONTE DI LIVIO - Antonio Conte continua ad agitare il mercato delle panchine. Il suo è il nome più chiacchierato e più accostato a diversi club, tra questi Juventus, Inter e Roma su tutti. In particolare, la società giallorossa vorrebbe ripartire dall'accoppiata Petrachi-Conte per tornare su livelli importanti.

Un ostacolo, però, è rappresentato dall'alto ingaggio che l'allenatore leccese percepisce (circa 10 milioni di euro a stagione). E molto dipenderà anche dall'eventuale approdo alla prossima edizione della. In ogni caso, arriva uno sponsor d'eccezione per la Roma, il suo ex compagno di squadra Angelo: "Ho sentito Antonio, ma non posso essere diretto e dire come stanno effettivamente le cose perché sarei un traditore - le sue parole all'emittente romana 'Teleradiostereo' - Posso dire però che la Roma fa bene a provarci per Conte. Sta cercando un progetto serio, una squadra che parta dal basso e voglia arrivare in alto, costruire qualcosa di importante. So che Roma è una piazza che ad Antonio è sempre piaciuta. Il fatto che qui non si vinca da tanto potrebbe rappresentare per lui una grande sfida".