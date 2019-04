CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI GUARDIOLA CITY CONTE INTER ROMA - La panchina di Massimiliano Allegri non è così salda come sembra. Almeno a sentire gli ultimi rumors di mercato sul suo conto. Secondo quanto riportato da 'Il Giornale', non è escluso che il livornese e la Juventus possano dirsi addio dopo cinque stagioni ricche di successi, in ambito nazionale, ma condito da delusioni a livello europeo. Ultima l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League per mano dell'Ajax, nonostante un Cristiano Ronaldo in più nel motore. Ieri sono circolate voci di malumori interni allo spogliatoio bianconero, con alcuni giocatori che non avrebbero un rapporto idilliaco con l'attuale guida tecnica. E, nonostante le rassicurazioni dello stesso Allegri e del presidente Agnelli, queste situazioni potrebbero far suonare un campanello d'allarme in vista del futuro prossimo: il vice presidente, Pavel Nedved, e il direttore dell'area sportiva, Fabio Paratici, di certo non vorranno farsi trovare impreparati in caso di addio. CLICCA QUI per il mercato bianconero in tempo reale.

Calciomercato Juventus, da Guardiola a Conte: la lista per il post Allegri

E sono diversi gli allenatori di livello internazionale accostati alla Juventus in questi mesi. Uno su tutti, Pep Guardiola.

Anche lui è reduce dalla cocente eliminazione in Champions nel derby col, ma dopo la vittoria nel derby contro lo United di ieri sera, si avvicina a vincere lae col suo. Quella del tecnico catalano è una suggestione, della quale già si è parlato in passato, da tenere, comunque, in considerazione. Il nome più 'caldo', però, sarebbe quello di Antonio Mentre la pista Bayern Monaco si raffredda , il nome del trainer leccese viene accostato con insistenza anche a, con quest'ultimi che possono contare anche sull'ottimo rapporto col possibile futuro direttore sportivo , Gianluca. Per Conte si tratterebbe di un ritorno a Torino, dopo la fruttuosa esperienza precedente dal 2011 al 2014. Infine, resta viva la pista che porta a Didier, attuale commissario tecnico dellae allenatore della Juventus nella stagione 2006/2007, l'anno del ritorno indopo le vicende di Calciopoli. Tutte situazioni da seguire: vedremo cosa deciderà il presidente Agnelli, insieme agli altri dirigenti, nell'incontro che si terrà con Allegri nelle prossime settimane. Si programmerà il futuro, da capire se con o senza l'attuale condottiero.

