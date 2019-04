CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Continua il momento negativo del Milan, fuori dalla Coppa Italia dopo l'eliminazione in semifinale per mano della Lazio. Sfuma così, dopo la Supercoppa, la possibilità di conquistare un trofeo per i rossoneri, che adesso sono attesi dallo 'spareggio' Champions di domenica sera in casa del Torino.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sotto accusa in primis Gennaro, bersagliato dai tifosi milanisti dopo il ko del 'Meazza' contro la formazione di Simone Inzaghi. I supporter del 'Diavolo' non hanno digerito l'uscita di scena dalla Coppa Italia, lanciando l'hashtag 'GattusoOut' sui social network e chiedendo così alla società l'esonero dell'allenatore calabrese con l'ingaggio in panchina di Antonio