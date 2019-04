Calciomercato Juventus, sgambetto Real per Sancho

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO REAL MADRID SANCHO - Nonostante le recenti rassicurazioni del Borussia Dortmund, che tramite la dirigenza ha assicurato la sua permanenza, continua a circolare con insistenza voci sul futuro di Jadon Sancho.

Il 19enne esterno d'attacco inglese, arrivato innell'agosto del 2017 dalle giovanili del, è stato accostato a diversi top club europei, tra questi anche alla. Ma, secondo la 'Bild', l'allenatore del, Zinedine, lo vorrebbe alle sue dipendenze in vista della prossima stagione. Sancho fu vicino al Real già nell'estate del 2017, ma poi decise di trasferirsi alla corte dei gialloneri: adesso sarà il momento giusto per trasferirsi in Spagna? Nel frattempo, la valutazione del suo cartellino cresce e ha toccato quota 80 milioni di euro.