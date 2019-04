CALCIOMERCATO INTER ICARDI DZEKO / Mauro Icardi potrebbe accomodarsi in panchina sabato sera nel Derby d'Italia contro la Juventus, con il connazionale Lautaro Martinez favorito per partire titolare al centro dell'attacco dell'Inter. Proprio i campioni d'Italia sono una delle squadre interessate al cartellino dell'ex capitano, che sembra destinato all'addio dopo la rottura sul rinnovo di contratto.

Resta in auge un possibile scambio tra Inter e Juventus con Dybala a Milano, anche se il Dg Marotta alla voce 'seconda punta' seguirebbe da vicino anche la situazione di Insigne al Napoli e potrebbe approfittare di una possibile rottura tra il piccolo fantasista e De Laurentiis. Wanda Nara, moglie e manager di Icardi, stando a 'Tuttosport' spingerebbe il centravanti verso Torino per motivi familiari e professionali, confermando le anticipazioni di Calciomercato.it su un possibile futuro alla Juventus dell'argentino. Real Madrid e Atletico resterebbero comunque delle opzioni da non scartare sul fronte Icardi. Ad oggi per sostituirlo in pole ci sarebbe Edin Dzeko, in netto vantaggio sugli altri profili valutati dalla dirigenza interista.

