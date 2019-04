CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO PJANIC / La campagna acquisti della Juventus per la prossima stagione potrebbe passare da alcune cessioni eccellenti. Douglas Costa e Dybala sono al momento i nomi più gettonati per fare le valigie e salutare la Continassa, anche se è da minorare con attenzione anche la situazione di Cancelo e Pjanic.

Allegri oltre ad un difensore centrale avrebbe chiesto alla società l'ingaggio di un terzino destro e un centrocampista, con l'ex Inter e il regista bosniaco che sarebbero così in discussione come scrive il 'Corriere di Torino'. Le frizioni con il tecnico inoltre potrebbero spingere il portoghese a lasciare dopo una sola stagione la Juve, con Manchester United e Barcellona alla finestra. E anche Pjanic non sarebbe più nella lista degli incedibili: con un'offerta superiore ai 70 milioni di euro potrebbe cambiare maglia e sulle sue tracce ci sarebbe in particolare il Real Madrid dell'estimatore Zidane.

