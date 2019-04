PREMIER LEAGUE WOLVERHAMPTON ARSENAL/ Serata da dimenticare per l'Arsenal di Unai Emery che cade in casa del Wolverhampton per 3-1. Ad aprire le marcature è Ruben Neves, centrocampista dei padroni di casa, che su calcio di punizione supera Leno. Il portiere tedesco dei Gunners poi la combina grossa e, con un'uscita non particolarmente felice, regala a Doherty il gol del raddoppio.

Ma non è finita, un altro intervento goffo porta al 3-0 firmato. Nella ripresa l'Arsenal ci prova e trova però soltanto una rete siglata da. Per le ultime notizie sulla Premier League---> clicca qui!

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE: Manchester City 89, Liverpool 88; Tottenham 70; Chelsea 67; Arsenal 66; Manchester United 64; Wolverhampton 51; Watford 50; Everton 49; Leicester 48; West Ham 43; Crystal Palace 42; Newcastle e Bournemouth 41; Burnley 40; Southampton 37; Brighton 34; Cardiff 31; Fulham 23; Huddersfield 14

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui