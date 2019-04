MILAN LAZIO GATTUSO / Il Milan abbandona mestamente la Coppa Italia, con una sconfitta per 1-0 contro la Lazio che va persino al di là del punteggio finale. Gennaro Gattuso, tecnico rossonero, ammette la disfatta sul campo: "Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, siamo stati ordinati anche se con poca qualità - ha dichiarato a 'Rai Sport' - Nel secondo tempo la Lazio è venuta fuori e nei primi minuti abbiamo subito il gol dopo altre tre occasioni loro. Poco da dire, stiamo facendo fatica. Domenica è una gara da dentro o fuori, dobbiamo capire perché questa involuzione che stiamo avendo. La Lazio ha meritato la finale, il nostro pubblico avrebbe meritato di più. I cambi tattici? Ogni tanto si deve provare qualcosa di diverso, a bocce ferme farei le stesse scelte ma di sicuro immaginavo una partita diversa. Qualcosa non sta funzionando, è da circa un mese che le cose non vanno.

E' una questione fisica, di testa, tecnica, tattica, dobbiamo riflettere, quello che stiamo facendo non basta. Arriviamo un attimo dopo nella lettura delle situazioni e lo stiamo pagando a caro prezzo. In questo momento il modulo e gli uomini c'entrano fino a un certo punto, giochiamo col freno a mano tirato e sbagliamo spesso approccio alle partite.magari è solo, ma anche coninsieme a lui la situazione non è migliorata più di tanto. Abbiamo provato a dare il massimo ma la Lazio ci ha messo in grande difficoltà. Guardiamo avanti, assumiamoci le nostre responsabilità ma senza dare colpe a destra e a manca. Oggi abbiamo fatto una figuraccia. La Lazio è venuta fuori da un momento difficile, possiamo farlo anche noi ma dobbiamo dare il massimo, proviamo a recuperare le energie per la prossima partita. Assenza di? E' un giocatore molto interessante, ma funzionava tutta la squadra, non c'entra solo la sua mancanza in campo. Spero che nelle ultime cinque gare possa aiutarci".