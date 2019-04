Lazio, Inzaghi: "Infortunio Milinkovic-Savic? Ecco come sta"

LAZIO INZAGHI INFORTUNIO MILINKOVIC-SAVIC / Lazio felice per la conquista della finale di Coppa Italia, dopo la vittoria per 1-0 in casa del Milan, ma in ansia per le condizioni di Milinkovic-Savic, uscito dopo pochi minuti nel primo tempo per infortunio.

Simone, tecnico biancoceleste, nel postpartita a 'Rai Sport' spiega: "Sergej ha accusato una distorsione alla caviglia e al ginocchio, ma non sembra una cosa lunga. Speriamo bene, ma ho a disposizione un calciatore comeche dopo tre anni sempre da titolare è andato in panchina qualche volta ma ha sempre incitato la squadra".