PREMIER LEAGUE MANCHESTER UNITED CITY DE GEA/ Il 178esimo della città di Manchester fra United e City va alla squadra allenata da Pep Guardiola per 0-2. Un colpo esterno che vale tantissimo nella corsa contro il Liverpool per il titolo d'Inghilterra mentre, per i padroni di casa, uno stop pesante dopo la sconfitta al Goodison Park contro l'Everton. Il primo tempo parte con l'intensità dei ragazzi di Solskjaer che però non mordono, così come il City che si affaccia alla porta di De Gea ma non crea occasioni particolarmente pericolose.

Nella ripresa cambia tutto, entraal posto die i Citizens cambiano volto tanto da trovare il gol con, poi bissato dallo stesso fantasista tedesco, colpevole De Gea, non impeccabile sulle due reti. Lo United prova a reagire ma non è abbastanza, tre punti al City e scatto per il titolo. Per le ultime notizie sulla Premier---> clicca qui!

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE: Manchester City 89, Liverpool 88; Tottenham 70; Chelsea 67; Arsenal 66; Manchester United 64; Wolverhampton 51; Watford 50; Everton 49; Leicester 48; West Ham 43; Crystal Palace 42; Newcastle e Bournemouth 41; Burnley 40; Southampton 37; Brighton 34; Cardiff 31; Fulham 23; Huddersfield 14

