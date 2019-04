MILAN LAZIO INZAGHI / La Lazio batte il Milan e va in finale di coppa Italia. Al termine del match alla 'Rai' il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato alla 'Rai': "La finale è un bellissimo traguardo: in tre anni è la terza finale che facciamo, i ragazzi se lo sono meritati sul campo perché abbiamo vinto due volte a Milano contro Inter e Milan, nel doppio confronto con i rossoneri credo che abbiamo strameritato. Ora ci concentriamo sul campionato poi ci giocheremo questa finale davanti ai nostri tifosi. Reina si è superato, nel primo tempo dovevamo già essere in vantaggio, siamo stati bravissimi.

Strakosha non ha fatto un intervento in tutta la partita.

RISERVE - "Dobbiamo avere continuità. Questa squadra in tre anni è la terza finale, ha giocato un bellissimo calcio, ha fatto due quinti posti. Vediamo come va quest'anno, non mi va di criticare questi ragazzi: si è giovani, a volte si sbaglia come contro il Chievo ma non dimentichiamo che giochiamo inun campionato difficile. Siamo stati bravi a dimenticare tutto: è un bell'obiettivo arrivare in finale, ora però dobbiamo vincerla".

MILINKOVIC - "Distorsione alla caviglia e al ginocchio ma non sembra una cosa lunga. Speriamo ma ho a disposizione un calciatore come Parolo che dopo tre anni sempre titolare è andato in panchina qualche volta ma ha sempre incitato la squadra".

