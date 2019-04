CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO COPPA ITALIA NEWCASTLE/ Il gol siglato da Joaquin Correa, trequartista della Lazio, potrebbe rendere ancora più incerto il futuro di Gennaro Gattuso. Il Milan ha infatti mancato l'accesso alla finale di Coppa Italia cadendo in casa contro i biancocelesti per mano della rete del Tucu. Nelle ultime settimane, a partire dalla sconfitta nel derby con l'Inter, le voci su un possibile addio di Gattuso al termine della stagione si sono intensificate e ora, senza la Coppa Italia, le cose potrebbero complicarsi per il campione del mondo nel 2006. La situazione in campionato inoltre, non è delle più rosee.

Il pareggio esterno in casa del Parma e gli ultimi risultati non esaltanti mettono ora il Milan al quarto posto sì, ma a pari punti con l'Atalanta e col fiato sul collo di Roma, Torino e Lazio.

Calciomercato Milan, Gattuso-Newcastle: in caso di addio sarà Premier?

Se al termine della stagione Gennaro Gattuso dovesse dire addio al Milan, il Newcastle United sarebbe pronto a portare al Saint James' Park l'allenatore ex Palermo. Negli ultimi giorni si è parlato di una cena fra Jorge Mendes, super procuratore, e Ringhio, nella quale fra le tante cose potrebbe essere spuntata proprio l'ipotesi dei bianconeri, alle prese con un rinnovo decisamente complicato con Rafa Benitez, ex allenatore di Liverpool, Inter e Napoli. Nel frattempo, l'allenatore del Milan ha smentito le voci attorno al club di Premier League.

