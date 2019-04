PAGELLE TABELLINO MILAN LAZIO/ Lazio meritatamente in Finale di Coppa Italia grazie allo 0-1 di San Siro ai danni del Milan. Partita comandata dagli uomini di Inzaghi che vanno in vantaggio al 58' con Correa. I rossoneri, mai pericolosi dalle parti di Strakosha, che salutano la competizione e si apprestano a vivere un infuocato finale di stagione.



MILAN



Reina 7 – Prodigioso in più occasioni: ci mette una pezza due volte su Correa e su Leiva da lontano. Replica su Luis Alberto e Immobile. Senza di lui la notte sarebbe stata ancor più buia per i rossoneri.



Musacchio 5 – Tante imprecisioni in una partita dove dalla sua parte la Lazio ha creato tutti i pericoli per Reina.



Caldara 5 – In ritardo di condizione e col freno a mano tirato negli interventi. Dal 64' Cutrone 6,5 - L'unico che ci mette voglia e grinta in maglia rossonera. Tenta di cambiare marcia al suo Milan ma è poco supportato. Segna ma in fuorigioco.



Romagnoli 5,5 – Sparisce nella ripresa sotto gli attacchi continui dei blucelesti.



Calabria 6,5 – Il migliore dei rossoneri fino al momento della sostituzione: dal suo mancino nasce la prima vera occasione Milan col grande intervento di Strakosha a dire di no. Dal 40' Conti 5 – In fase difensiva è un disastro e dalla sua fascia la Lazio punge sempre.



Kessié 5 – Naviga in mezzo al campo senza una meta precisa. Poco incisivo in fase difensiva, offre poche soluzioni ai compagni con la palla tra i piedi.



Bakayoko 5,5 – Bersagliato per tutta la partita dai beceri cori razzisti della curva laziale porta a casa una prestazione senza eccessi e con qualche errore banale.



Laxalt 5 – Non arriva mai al cross in una partita dove dalla sua parte Romulo non brilla particolarmente.



Suso 5,5 – Ancora una partita incolore per il fantasista spagnolo che non riesce a rendersi protagonista.



Piatek 5 – Non tocca un pallone. Nervoso e fuori dal gioco.



Castillejo 5 – Non incide minimamente sul match. E la sua gara dura meno di un'ora. Dal 57' Calhanoglu 5 - Entra per dare una scossa che non c'è mai stata.



All.: Gattuso 5 – Stravolge il Milan, ma stavolta non funziona: rossoneri assolutamente improduttivi in attacco, con una sola grande occasione.





LAZIO



Strakosha 6,5 – Una parata degna di nota, su Calabria nel primo tempo.



Luiz Felipe 6 – Castillejo prima e Calhanoglu poi non gli creano particolari grattacapi.



Acerbi 6,5 – A uomo su Piatek.

E il polacco non tocca un pallone.Bastos 6,5 – Sfiora il gol in due occasioni impreziosendo una partita rocciosa e positiva anche nelle retrovie.Romulo 6 – Nel secondo tempo fa il terzino vero e proprio e dalla sua zona non si passa. Nel primo tempo qualche buono spunto svanito al momento del cross.Milinkovic-Savic – sv. Dal 15' Parolo 6 – Si piazza in zona Laxalt e non gli fa vedere la luce. Entra subito e bene in partita.Lucas Leiva 6,5 – Tocca una quantità infinita di palloni, uno rischia di mandarlo un porta con un grande tiro a giro dalla distanza.– Esce dal guscio solo dopo il vantaggio bluceleste ma la sua resta una partita sottotono. Dall'85' Badelj sv.Lulic 6,5 – La solita sostanza sulla fascia. Su e giù senza mai dare segni di stanchezza.– Due volte sbatte in faccia a Reina, la terza lo supera con un delizioso tocco di punta esterna. Quando ha la palla tra i piedi la difesa del Milan va in forte difficoltà. Dal 74' Caicedo 5,5 - Ci mette il fisico per aiutare la squadra ma si nota di fatto solo per la simulazione.Immobile 7 – Non tanto lucido sottoporta, la sua è una partita dove tutto il lavoro cosiddetto sporco lo fa in maniera superlativa.All.: S. Inzaghi 7 – Mette la museruola al Milan e la qualità degli interpreti fa la differenza: finale più che meritata.: Mazzoleni 6 – Preciso e senza sbavature in tutte le situazioni chiave.: Reina; Musacchio, Caldara (65' Cutrone), Romagnoli; Calabria (40' Conti), Kessié, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo (57' Calhanoglu). A disposizione: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Borini, Bertolacci, Zapata, Abate, Biglia, Paquetà, Rodriguez. Allenatore: Gattuso.: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic-Savic (15' Parolo), Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa (75' Caicedo), Immobile. A disposizione: Guerreri, Proto, Patric, Wallace, Durmisi, Badelj, Neto, Cataldi, Jordao, Marusic. Allenatore: S. Inzaghi.: Mazzoleni (sez. di Bergamo): 58' Correa (L).: 37' Luiz Felipe (L), 70' Musacchio (M).: -: recupero 0' e 0'. Spettatorie incasso di