COPPA ITALIA MILAN LAZIO / Vince la Lazio e vola in finale di coppa Italia: nella semifinale di ritorno la squadra di Inzaghi batte 1-0 il Milan a San Siro e stacca il pass per l'atto conclusivo della competizione. Partita ricca di spunti: primo tempo caratterizzato dagli infortuni (Milinkovic e Calabria costretti ad uscire) e da poche occasioni da gol: Strakosha e Reina sono bravi a farsi trovare pronti per neutralizzare le occasioni avversarie.

Il portiere spagnolo diventa protagonista assoluto ad inizio ripresa respingendo un paio di buone conclusioni degli ospiti ma non può niente sul contropiede finalizzato da: difesa milanista completamente sorpresa ed 'El Tucu' non fallisce. La reazione della squadra ditarda ad arrivare: entrache va in gol maannulla per fuorigioco. Finisce 0-1: per illa conferma del periodo nero, per la Lazio una finale che potrebbe salvare la stagione.

MILAN-LAZIO 0-1: 58' Correa (L)

