CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI TORINO CAIRO / Si alza la tensione in casa Torino, in conseguenza del forcing della Roma su Gianluca Petrachi per il ruolo di ds. Il dirigente granata replica alle frasi del presidente Cairo all'Ansa: "Dopo dieci anni di rapporto professionale, non è giusto discutere la mia lealtà - ha dichiarato - Il presidente Cairo è stato ingiusto, avrei preferito un chiarimento di persona.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Deve esserci un rapporto di fiducia reciproca e di rispetto per i ruoli. Forse Cairo non ha fiducia in me, non vedo come potrebbe esserci conflitto d'interessi. Se un'altra società mi contatta è il riconoscimento di un lavoro di primo livello da me svolto". Come anticipato da Calciomercato.it, i contatti tra la Roma e Petrachi sono in corso e l'intesa si avvicina