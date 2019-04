p>MANCHESTER UNITED MEUNIER PSG/ Intervistato ai microfoni de 'L'Avenir', Thomas, laterla di difesa del PSG, ha parlato dell'interesse del Manchester United nei suoi confronti per la prossima sessione di calciomercato : "Si ho detto di voler andare un giorno in Premier League ma non soltanto lì". Per le ultime notizie sui trasferimenti esteri---> clicca qui!

Meunier ha poi aggiunto: "Non l'ho mai nascosto ma l'interesse non è soltanto per l'Inghilterra, potrebbe essere in Cina così come in Medio Oriente".

