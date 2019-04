CALCIOMERCATO INTER PSG DIEGO COSTA / Dopo essere stato accostato a Mauro Icardi, il Psg avrebbe messo nel mirino anche un altro attaccante: come riferisce 'Cadena Cope', infatti, la società francese starebbe osservando la situazione di Diego Costa in rotta con l'Atletico Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante ispagno-brasiliano avrebbe la possibilità di andare in Cina ma preferirebbe restare nel calcio che conta e dimostrare di poter ancora dire la sua: da questo punto di vista l'opportunità Psg sarebbe molto gradita e nell'affare potrebbe finire anche Edinsonche qualche stagione fa era stato richiesto anche dall'allenatore dei 'Colchoneros'. Un'operazione che chiuderebbe la pista Icardi per ile che significherebbe anche addio al 'Matador' per l'Inter.